Zelfrijdende wagen van Colruyt levert eerste boodschappen aan huis

De zelfrijdende wagen van Colruyt Group, die sinds eind november in Londerzeel op de openbare weg rijdt, heeft dinsdag voor het eerst boodschappen aan huis geleverd. De klant, die de boodschappen via Collect&Go bestelde, kon haar levering makkelijk uit het onbemand wagentje halen, waarna het zijn route verder zette. In totaal levert het wagentje dinsdag boodschappen bij drie klanten.

De onbemande wagen, die CLEVON 1 heet, rijdt sinds november een vaste route op de openbare weg. Van het distributiecentrum van Colruyt gaat het naar het Collect&Go-afhaalpunt in het centrum van Londerzeel, een traject van vier kilometer. Op de route werden de adressen van een dertigtal Collect&Go-klanten geïdentificeerd. Zij zijn vorige week aangeschreven met de vraag of ze hun Collec&Go-boodschappen een keer wilden laten leveren door het onbemande voertuig.

Eén van die dertig klanten was de 26-jarige Ellen Cools. Haar woning ligt pal op het traject dat CLEVON 1 aflegt. “Ik was meteen geïnteresseerd om mee te doen”, zegt Ellen. “Ik vond het een leuk idee te weten dat een zelfrijdend voertuig mijn boodschappen zou leveren. Het is ook tof dat je meewerkt aan iets innovatief.”

Gisteren/maandag deed de vrouw haar bestelling op de website van Collect&Go, en werd ze persoonlijk opgebeld door het team dat achter het wagentje zit. Van hen kreeg ze een code, waarmee ze het wagentje kon openmaken en haar boodschappen uitladen. “Alles is heel vlot gegaan. Ik zou het graag nog eens doen”, vertelde ze. Klanten die dat willen, kunnen ook hun leeggoed en Collect&Go-plooiboxen weer in het wagentje steken en laten wegvoeren.

Het onbemand voertuig rijdt nu twee maanden in Londerzeel rond. In eerste instantie gebeurde dat nog onder politie-escorte, maar al snel mocht het zich zonder die extra begeleiding verplaatsen. In december legde de wagen zijn duizendste kilometer af op de openbare weg.

“In die twee maanden is er geen enkel incident geweest”, verzekert Kim Vancauwenberghe, algemeen directeur Smart Technics bij Colruyt Group. “Alles is heel positief verlopen, we hebben de route nu goed onder de knie. We gaan nu verder bekijken, met de overheden en vanuit businessperspectief, hoe enthousiast onze klanten reageren.”

De komende weken en maanden worden de aanhuisleveringen nog verder uitgetest. “We bekijken alles stap per stap, maar in de toekomst behoren leveringen aan huis met zelfrijdende wagentjes zeker tot de mogelijkheden”, zegt Vancauwenberghe. “Het zal niet alles vervangen, maar het is zeker een heel waardevolle optie om in te geloven en verder te kijken wat mogelijk is.”

Dinsdag worden er in totaal drie leveringen gedaan op het vaste traject van CLEVON 1. Twee van de drie hebben omstreeks 11.30 uur al plaatsgevonden, de laatste gebeurt tussen 13 en 14 uur.