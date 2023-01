Banken gaan volgend jaar IBAN-nummer op naam controleren om fraude met facturen tegen te gaan

Bij factuurfraude vervalsen oplichters een factuur en vullen ze een ander rekeningnummer in. Vandaag valt voor een consument immers niet te controleren naar wie precies geld wordt overgeschreven. Daarom werken de Belgische banken aan een systeem dat controleert of het IBAN-nummer wel degelijk overeenstemt met de naam van de begunstigde. Met het nieuwe systeem zal bij de invoering van een overschrijving een controle gebeuren en zal de klant een waarschuwing krijgen indien rekeningnummer en naam van de begunstigde niet overeenstemmen. Dan kan de klant alsnog kiezen om de overschrijving te staken.

Het systeem zal “in de loop van volgend jaar” worden ingevoerd, klinkt het bij Febelfin. “We zijn er al een tijd mee bezig. Het voorbereidende werk is nu achter de rug. In februari wordt een aanbestedingsprocedure opgestart”, aldus Isabelle Marchand, woordvoerster van de bankenkoepel.

Het vergelijken van rekeningnummer en naam van de begunstigde is operationeel en technisch een hele uitdaging. “Er is een grote variatie in de schrijfwijze van voor- en familienamen. Denk maar aan Janssens. Het systeem moet met al die variaties rekening houden, of we krijgen te veel foutmeldingen”, legt Marchand uit. Onder meer in Nederland en het Verenigd Koninkrijk gebeurt al deels controle op naam van rekeningnummers. En ook op Europees vlak zijn er initiatieven.