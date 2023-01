Jason Tesson bezorgt TotalEnergies tweede ritzege in La Tropicale Amissa Bongo

De openingsfase van rit twee in La Tropicale Amissa Bongo, ook wel de Ronde van Gabon genoemd, werd gekleurd door tal van aanvallen, maar in het peloton liet men niemand wegrijden en werd de eerst tussensprint afgewacht. Leider Geoffry Soupe pakte daar de volle buit bij de bonificaties, en ook daarna bleef het nog aanvallen regenen. Het wedstrijdgemiddelde in het eerste uur bedroeg daardoor maar liefst 47 kilometer per uur. Uiteindelijk zouden drie renners na 65 kilometer een kleine bonus bij elkaar rijden: Moise Mugisha, Refayne Aklilu Arefayne en Salah Eddine Cherki. Zij fietsten een bonus van maximaal 1:30 bij elkaar op het peloton waar TotalEnergies, voor leider Soupe, en Bingoal WB de controle namen.

Toen de voorsprong steeds kleiner werd, maakten twee renners de oversteek naar de koplopers, Cyril Barthe en Paul Ourselin, maar ook zij zouden het niet uitzingen tot het eind en net zoals maandag zou gesprint worden om de zege.

TotalEnergies en Bingoal WB legden een hoog tempo op en de Franse ploeg trok aan het langste eind, met Jason Tesson die naar de zege sprintte.

Na de zege in de openingsrit voor Geoffry Soupe toonde een andere ploegmaat dus zijn snelle benen. Voor de 25-jarige Tesson is het zijn vierde profzege na ritzeges in de Boucles de la Mayenne (2022), de Vierdaagse van Duinkerke (2022) en een rit in de Ronde van Poitou-Charentes (2021)

Geoffry Soupe behoudt wel zijn leidersplaats in het klassement.