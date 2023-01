Elise Mertens speelt pas woensdag haar kwartfinale in dubbel op Australian Open

De kwartfinale van Elise Mertens in het dubbelspel op de Australian Open is met een dag verschoven naar woensdag, zo bevestigde de organisatie. Het wordt de tweede wedstrijd (niet voor 3u Belgische tijd) in de Margaret Court Arena.

Aan de zijde van de Australische Storm Hunter, met wie ze het vierde reekshoofd vormt, speelt Mertens tegen de Oekraïense Marta Kostyuk en de Roemeense Elena-Gabriela Ruse.

Ook de tweede dubbelwedstrijd van Alexander Blockx in het juniorentoernooi is met een dag verzet. In de vierde match op court 13 speelt hij met de Braziliaan Joao Fonseca tegen de Canadees Keegan Rice en de Zuid-Koreaan Roh Hoyoung. Eerder op dag (omstreeks 2u30) komt de 17-jarige Blockx op dezelfde baan in actie in de derde ronde van het enkelspel tegen de Bulgaar Adriano Dzhenev.

Rolstoeltennisser Joachim Gérard waagt na zijn snelle exit in het enkeltoernooi zijn kans in het dubbel. In match drie in de Kia Arena (omstreeks 6u) speelt hij met de Japanner Takuya Miki tegen de Britten Alfie Hewett en Gordon Reid.