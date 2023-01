Lommelse Floor heeft autisme, maar droomt van een opvallende make-over: “Ik heb me lang genoeg verstopt”

Ze heeft autisme, is erg onzeker en verlegen, en durft geen opvallende kleren te dragen. Maar Floor Vangelder (26) uit Lommel is er helemaal klaar mee: “Ik heb me lang genoeg verstopt.” Haar moedige wens aan het make-overteam van ons weekendmagazine Billie: een opvállende look.