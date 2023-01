Waarom Victoria Azarenka in truitje van PSG rondloopt op Australian Open

Wie de voorbije week naar de Australian Open keek, zal vreemd opgekeken hebben toen de Wit-Russische tennisster Victoria Azarenka haar zeges vierde in een wedstrijdshirt van voetbalclub PSG. Na haar zege tegen de Amerikaanse Jessica Pegula dinsdag pronkte Azarenka opnieuw in een shirt van de Franse kampioen. Maar waarom precies?

“Ik supporter al voor PSG sinds 2012, toen Beckham voor hen tekende. Ik ben al lang fan en ben al naar veel van hun matchen geweest”, verklaarde Azarenka vorige week voor de camera’s van Eurosport.

Victoria Azarenka met haar zoontje Leo. — © AP

Die liefde voor de voetbalclub uit Parijs blijkt overgenomen door haar zevenjarig zoontje Leo, die met haar meereist op tournee. “Hij zag mij met het truitje en wilde er ook eentje, zodat we hetzelfde dragen. Zijn droom is voor PSG spelen. Ik ben nu een voetbalmama en ik vind dat geweldig. Ik ben daar ook heel luid in en schaam me er absoluut niet voor te schreeuwen voor hem.”

© REUTERS

De 33-jarige Azarenka versloeg dinsdag in haar kwartfinale de 28-jarige Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 3), het derde reekshoofd. Het werd 6-4 en 6-1 na een uur en 36 minuten. Om door te stoten naar de finale moet 24ste reekshoofd Azarenka voorbij de Kazachse Elena Rybakina (WTA 25).