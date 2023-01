Mathieu Wieërs is laureaat van culturele prijs in Kinrooi

Kinrooi

Voor zijn 80ste verjaardag kreeg Mathieu Wieërs (in het midden op de foto) een extra cadeau van het gemeentebestuur: hij ontving de Culturele Prijs 2022. Schepen van Cultuur Mark Hoedemakers: “Bij Thieu Wieërs stroomt de liefde voor historie, heemkunde en genealogie door het bloed. En waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over. In zijn geval resulteerde dit in tal van publicaties, het samenbrengen van mensen met eenzelfde interesse en het opzetten van activiteiten om de instandhouding van dit erfgoed actief te bewerkstelligen.” pabr