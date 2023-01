Fanfare Sint-Ursula bestaat 100 jaar en organiseert al 90 jaar een Bonte Avond

Met een jaar vertraging door corona vieren ze in Zutendaal een speciaal jaar bij de fanfare. De fanfare Sint-Ursula viert namelijk zijn 100ste verjaardag. Opgericht door Willem Beckers in 1922. Maar ook de 90ste Bonte avond, een begrip in Zutendaal en ver daarbuiten.

De fanfare zelf werd opgericht in 1922 door Willem Beckers. In de dertiger jaren startte meester Verjans met de Bonte Avond. Het opzet was destijds om een culturele avond te organiseren die door het volk kon gesmaakt worden. En die traditie is nu nog steeds levendig. Door de jaren heen is er nauwelijks afgeweken van de principes van weleer: humor en muziek, gebracht door niet-professionals, maar wel onder kundige leiding. Vroeger waren er veel Bonte Avonden, vooral binnen de jeugdverenigingen, maar helaas zijn vele daarvan verdwenen.

In Zutendaal blijft de traditie dus bestaan. Lichtmis betekent in de gemeente niet alleen pannenkoekentijd, maar ook de jaarlijkse Bonte Avond. Heel wat vrijwilligers zorgen ervoor dat de gasten hun weg vinden naar het cultureel centrum. Enkele jaren geleden waren er nog zes opvoeringen, nu gaat het al om acht uitverkochte zalen eind januari en begin februari. De zaal gaat telkens uit de bol en vele avonden eindigden dan ook met een staande ovatie. Helaas zijn de acht avonden dit jaar al uitverkocht.