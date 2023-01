Sébastien Dewaest (KRC Genk) kan rekenen op interesse uit Cyprus

Er lijkt een oplossing in de maak voor Sébastien Dewaest (31), verdediger op overschot bij KRC Genk. Het Cypriotische AEL Limassol van coach Cedomir Janevski heeft concrete interesse om Dewaest te huren voor zijn laatste vijf maanden onder contract bij Genk. Een akkoord is er voorlopig nog niet, maar de gesprekken tussen de twee clubs lopen.

Dewaest past al sinds de zomer van 2020 niet meer in de plannen van Genk, dat hem eerder al uitleende aan Toulouse en OH Leuven. Dit seizoen onderhoudt hij zijn conditie bij Jong Genk en speelde hij ook twee wedstrijden mee in de Challenger Pro League.