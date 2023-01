Arsenal en Chelsea denken aan Rode Duivel Amadou Onana

© Action Images via Reuters

Amadou Onana (21) maakt indruk bij Everton en dat is ook de grootste Engelse clubs niet ontgaan. Arsenal en Chelsea hebben de middenvelder op de verlanglijst staan.

Het is maar de vraag of Everton, waar Frank Lampard zopas ontslagen is, Onana wil laten gaan. Het kocht de Rode Duivel, ook op het WK impressionant, vorige zomer pas voor veertig miljoen euro.