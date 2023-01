Prachtig betaalbare mokken, bling in je haar, en zelfliefde in een vaas: de shopbuit van team Billie

De kerstboom is het huis uit, de feestdagen liggen lang achter ons, de dagen worden stilaan langer. En dus bouwen we aan die goede voornemens: letterlijk met kleurrijke stapelstenen voor je oogappel, figuurlijk met comfy sneakers voor die 10.000 stappen per dag, of de perfecte headset voor tijdens het joggen. Helemaal perfect kan en hoef je niet te worden, koffiedrinken kan echt nog à volonté. Uit een strakke blauwe mok bijvoorbeeld.

Multifunctioneel Bouwen, afbreken, erop klimmen, zitten, wiebelen, opbergen, popjes een bad geven … alles kan met deze set kleurrijke ‘stenen’. Ideaal voor wanneer je kindje even energie kwijt moet. Niet onbelangrijk: de toren oogt niet afgrijselijk in de living en is makkelijk schoon te maken. Set color rainbow en confetti balance board van Stapelstein, 209 euro lemonfish.be

Vertrouwde stappers Onder het mom never change a winning team ga je voor sneakers die vertrouwd zitten aan de voeten. Toch eens een andere twist? Kies dan eens voor camel, in plaats van voor zwart of wit. Nike Force Air 1 ‘07, 130 euro m.jdsports.be

Lekker lui Voor wie geen volleerde haarstylist, of gewoon een beetje lui is. Dit haarspeldje geeft je look meteen iets extra’s, zonder gedoe. Lindsay hair clip, Justine Clenquet, 60 euro justineclenquet.com

Omgevingsgeluid Deze headphones met bone conduction gaan niet je gehoorgang in maar rusten op je jukbeenderen. Een andere manier van muziek beluisteren. Hierdoor hoor je ook nog omgevingsgeluid. Ideaal om te gaan lopen dus! Headphone Openrun van Shokz, 139,95 euro asadventure.com

Rond en gezond Een mooie ronde kont als vaas? Yes please! Omhels die prachtige ronde vormen maar in 2023. Stralen doet deze vaas nog meer met een bosje bessentakken. Vaas Bum van HK Living, 20,50 euro debijenkorf.be

Frisse blik Een beetje collageen kan nooit kwaad. Hét wapen in de strijd tegen de zakken onder je ogen. Collageen oogmasker van Lanbena, 15,49 euro voor 60 stuks bol.com