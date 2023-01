Serieuze domper: Red Lions verliezen hun topschutter voor de rest van het WK, Alexander Hendrickx is poosje out

Waarvoor werd gevreesd, is helaas realiteit: de Red Lions verliezen Alexander Hendrickx. Dé strafcornerspecialist, dé topschutter, dé man die belangrijke doelpunten op de grote momenten maakte. Hij is niet enkel voor de komende kwartfinale, maar zes tot acht weken out.

Hij verscheen de voorbije dagen nog op het trainingsveld, zat al in de gym om te revalideren. Maar het verdict is onherroepelijk: Alexander Hendrickx is out. Niet enkel voor de kwartfinale, straks om 14.30 uur tegen Nieuw-Zeeland, maar voor de rest van het WK. De ligamenten van de rechterknie zijn geraakt, na een botsing in de laatste groepswedstrijd met een Japanner. Er wordt verwacht dat hij zes tot acht weken out is, in België zullen bijkomende tests worden gedaan.

Hoe intenser de wedstrijden – dus de matchen die er nu aankomen in de eindfase – hoe belangrijker een strafcornerspecialist. Op de strafcorners van Hendrickx kun je op de belangrijke momenten bouwen. Anders gezegd: wat Romelu Lukaku is voor de Rode Duivels, is Alexander Hendrickx voor de Red Lions. Hendrickx was zowel op het afgelopen WK in India als op de voorbije Olympische Spelen van Tokio de topschutter. Kortom, een aderlating. Maxime Van Oost zal in de verdediging zijn plaats innemen, op de strafcorner hebben de Lions verschillende opties.

In de match tegen Japan liep Hendrickx een knieblessure op na een botsing met een Japanner. — © BELGA

Zo is Loïck Luypaert, met Tom Boon of Tanguy Cosyns, de man van de strafcorners als Hendrickx uitvalt. “Alex is een groot deel van de ploeg, maar we willen de druk die hij uitoefent verdelen over enkele spelers als hij uitvalt”, zei hij voor het verdict viel. En bondscoach Michel van den Heuvel vooraf: “We hebben nog anderen die dat kunnen, ze zijn wat onberekenbaarder. Maar ze hebben zeker dezelfde specialiteit in de vingers.”

De diagnose van de scan was al bekend maar er werd bewust pas in extremis, enkele uren voor de wedstrijd, meegedeeld dat Hendrickx out is. Een keuze uit tactische overwegingen dus, zodat tegenstander Nieuw-Zeeland niet op voorhand wist welke wedstrijdsituaties bij strafcorners te trainen.