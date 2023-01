Passie voor tennis en zin om mee te spelen in een film? Jonge speelsters gezocht voor Vlaamse film ‘Julie’

Deze zomer en dit najaar staan de opnames van de nieuwe Vlaamse film ‘Julie’ gepland. Voor deze sportfilm is men nog op zoek naar jonge tennisspeelsters tussen dertien en twintig jaar. Acteerervaring is niet vereist, een passie voor tennis wel.

De veertienjarige Julie haar tenniscarrière lijkt na een jaar van blessures en demotivatie ten dode opgeschreven. Maar wanneer ze een nieuwe coach krijgt, breekt ze uit haar isolement en herontdekt ze het spelplezier. Kan ze toch nog haar droom waarmaken en een professionele carrière uitbouwen of moet tennis toch maar een hobby blijven?

Dat is de plot van Julie, de nieuwe Vlaamse speelfilm die uit de pen kwam van Ruth Becquart en Leonardo van Dijl. Becquart zet haar eerste stapjes als scenariste, nadat ze al veel lof oogstte als actrice (Chaussée D’Amour, Clan, Undercover). Een sportfilm is geen nieuwigheid voor van Dijl. Hij belichtte twee jaar geleden de wereld van de gymnastiek in de kortfilm Stephanie, waarmee hij naar het Filmfestival van Cannes trok en een Ensor won. Met Julie willen ze het verhaal vertellen van hoe je omgeving je kan maken, maar evengoed kraken. Hoe je soms maar één iemand nodig hebt die het talent in jou ziet, en weet hoe ermee aan de slag te gaan om je toekomst volledig te veranderen. De sportfilm focust op mentaal welzijn en genezing, letterlijk maar ook figuurlijk.

Voor de opnames, die gepland staan in het einde van de zomer en het najaar van 2023, is productiehuis De Wereldvrede op zoek naar jonge tennisspeelsters tussen dertien en twintig jaar. Acteerervaring is niet van belang, een passie voor tennis wel. Ook tennisgroepjes zijn welkom, want een groot deel van het verhaal speelt zich af op het tennisveld. Het team achter Julie zoekt veel tennissers, dus dit is een unieke opportuniteit voor iedereen die eens wil zien hoe een film gemaakt wordt achter de schermen.

Info en inschrijvingen: www.dewereldvrede.be/castingtennis