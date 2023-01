Eva Kamanda: “Toen Jan Jaap van der Wal mij belde, heb ik toch even getwijfeld: ben je zeker dat je mij moet hebben?” — © Geert Van de Velde

Ze schreef een pakkend boek over haar Congolese familiegeschiedenis en komt elke zondag op tv als sidekick van Jan Jaap van der Wal. Daarnaast heeft Eva Kamanda haar zinnen gezet op acteren. En kijk: via de nieuwe webreeks ‘Liefdestips aan mezelf’ kan ze ook dat kantje van zichzelf tonen. “Koppigheid, dat is eigen aan de Kamanda’s.”