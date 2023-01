‘Welcome to Chippendales’: meer de kroniek van een rancuneuze knoeier dan van een misdaad

Voor Soman ‘Steve’ Banerjee (komiek Kumail Nanjiani) begint de Amerikaanse droom te verzuren wanneer hij choreograaf Nick De Noia ontmoet in ‘Welcome to Chippendales’. — © Disney+

De man die koste wat het kost rijk en beroemd wil worden, is de Indische immigrant Soman ‘Steve’ Banerjee (de Amerikaans-Pakistaanse komiek Kumail Nanjiani). Hij wil succes ‘op zijn Amerikaans’. In Los Angeles opent hij een nachtclub, maar die komt pas tot leven wanneer hij samen met pooier Paul Snider (de moordenaar van Playboy-model Dorothy Stratten) een stripavond voor vrouwen organiseert. De kerels die uit de kleren gaan, noemt hij de Chippendales, naar de antieke meubelen. Hun act is echter vulgair. Tot de bekroonde choreograaf Nick De Noia er een smaakvolle draai aan weet te geven.

De nieuwe show met veel dans is een ongezien succes. Banerjee gelooft dat anderen zijn baby willen afpakken en begaat de ene blunder na de andere. Bovendien heeft hij een heel verknipt idee van ‘zaken op zijn Amerikaans’. Zo denkt hij – zelf een kleurling – dat zwarten en andere kleurlingen buiten de club moeten gehouden worden, omdat Amerikanen nu eenmaal racistisch zijn. Zijn frustraties koken over en hij begint wraakacties te plannen tegen zijn concurrenten.

(lees verder onder de foto’s)

Steve Banerjee (Kumail Nanjiani), de man die het ‘Chippendales’-concept bedacht, wilde koning zijn in een land dat hem niet wilde. — © Disney+

© Disney+

Die criminele aspecten komen in deze serie van Robert Siegel (Pam & Tommy) pas in de laatste afleveringen aan bod. De hoofdmoot is weggelegd voor het verhaal over hoe een eenvoudig idee – mannen die voor vrouwen strippen – een wereldfenomeen werd en een succesvolle immigrant met een fragiel ego zichzelf de das omdoet.

Kumail Nanjiani (bekend van het autobiografische The Big Sick) speelt de zeer complexe rol van Banerjee met veel overtuiging en humor. Hij onderging zelfs een fysieke transformatie. Maar veel sympathie kan je voor zijn personage niet opbrengen. Banerjee is immers stekeblind voor zijn eigen domheid.(cc)

‘Welcome to Chippendales’ speelt momenteel op Disney+