Nick Kyrgios mikt na knieoperatie die hem Australian Open kostte op comeback op Indian Wells

Na zijn onverwachte forfait voor de Australian Open werd Nick Kyrgios maandag geopereerd aan de knie. Die ingreep was “een groot succes” en volgens zijn manager hoopt de Australische tennisser in maart fit te zijn voor het toernooi van Indian Wells.

De 27-jarige Kyrgios moest op het laatste moment verstek laten gaan voor de Australian Open in Melbourne en was daar naar eigen zeggen “kapot” van, maar zijn manager Daniel Horsfall kijkt alweer vooruit. Aan het lokale dagblad The Age vertelde hij in de marge van de Australian Open dat de operatie “een groot succes was”. “We zouden niet gelukkiger kunnen zijn met het resultaat. Nu zetten we alles op alles voor een snel herstel en we mikken op een terugkeer in Indian Wells.”

Kyrgios speelde vorig seizoen de finale op Wimbledon en was een outsider voor de titel in eigen land. Hij sukkelde met een scheurtje in de meniscus van de linkerknie.