Perfect aperitiefje voor buiten: een kruidige koffie met extra kick voor koude dagen

Een koffietje met een kick ten voeten uit, dat is deze ladderzatte latte die je allesbehalve koud zal laten. Gebruik zeker spiced rum, dan heb je meteen de juiste smaak te pakken. Een beetje extra kaneel of nootmuskaat kan altijd, en als kokosmelk je ding niet is, dan kan het ook met gewone volle melk of Oatly.