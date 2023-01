Vastgoedbedrijf Britse kroon klaagt Twitter aan wegens huurachterstand voor Londense kantoren

De British Crown Estate, een onafhankelijk commercieel bedrijf dat de vastgoedportefeuille van de monarchie beheert, is een rechtszaak begonnen tegen Twitter wegens onbetaalde huur van zijn hoofdkantoor in Londen. Dat meldt persagentschap Reuters.

Uit een lijst waarop de rechtszaken worden vermeld bij het High Court in Londen blijkt dat de zaak tegen Twitter vorige week werd aangespannen. In een verklaring zei de Crown Estate, die eigenaar is van enkele van de duurste gronden in het centrum van Londen, dat de actie betrekking had op “huurachterstand” op de kantoorruimte van het socialemediaplatform in de Britse hoofdstad.

Twitter reageerde nog niet op een verzoek om commentaar van Reuters. Het bedrijf ontsloeg de helft van zijn personeel nadat het afgelopen oktober werd overgenomen door Tesla-baas Elon Musk. Het kantoor in Londen werd leeg achtergelaten en elk bewijs dat Twitter ooit in het gebouw had gezeten werd gewist volgens Reuters.