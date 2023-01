Allison Scott na de scheiding van Sean Dhondt: “Het kan me niet schelen wat hij doet”

Allison Scott is weer gelukkig. Ze wint de strijd tegen een eetstoornis en voelt dat ze langzaam klaar is voor een nieuwe liefde. Over haar ex Sean Dhondt is ze hard: “Het kan me niet meer schelen wat hij doet.”

Allison Scott (33) heeft een moeilijk jaar achter de rug, vertelt ze deze week in Dag Allemaal. Ze had het zeer lastig om over het schandaal van haar ex Sean Dhondt te geraken, en over de scheiding die daarop volgde. Scott vertelt dat ze een eetstoornis ontwikkelde, maar daar nu de juiste hulp voor heeft gevonden.

Vooral het feit dat Sean Dhondt al een nieuwe liefde had voor de scheiding was uitgesproken, maakte het voor Allison Scott zo moeilijk. Ze vertelt dat ze door de scheiding heel haar Belgische familie (Scott is Amerikaanse) was verloren.

Ze hoorde ook van de moeilijkheden tussen Sean Dhondt en zijn nieuwe vriendin - er doken op sociale media filmpjes op van het koppel dat ruziemaakte op vakantie. Maar het raakt Allison Scott niet. “Het kan me niet schelen wat Sean doet.”

Creatieve studio

Scott vertelt dat ze na haar scheiding even dacht om definitief terug te keren naar de VS. Maar ze heeft beslist hier te blijven, omdat ze Antwerpen ze leuk vindt. “ Daarom start ik met een Canadese vriendin, die ook in België woont, een creatieve studio, waar we originele projecten gaan uitwerken. Content maken voor Instagram, projecten rond kunst opstarten, ik ga haar leren tatoeëren, misschien een podcast. Deze week starten we, ons eerste project gaat over Valentijn.”