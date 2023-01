Goedele Liekens samen met jongere advocaat: “Ik vind deze snuffelfase heerlijk”

Goedele Liekens heeft een scheiding achter de rug en een lange relatie die op de klippen liep. Deze week vertelt ze in Dag Allemaal dat er een nieuwe liefde in haar leven is. Ze is samen met Edwin, een “mooie jongere man”, die advocaat is in Nederland. Ze zegt dat de situatie ingewikkeld is. De man woont en werkt in Nederland en hij heeft ook kinderen. “Edwin weet wie ik ben, maar gaat daar goed mee om. Hij zit niet te springen om aandacht.”

Goedele vertelt nog dat voor haar daten niet makkelijk is. Opzoek gaan naar een nieuwe liefde via sociale media is uitgesloten. Je moet bijna wachten tot je aan iemand wordt voorgesteld. Zo is het ook bij haar gegaan. Goedele zag Edwin eerst op foto en dacht: een mooie man.

De Open VLD-politica zegt dat haar twee dochters haar grote liefde zijn in haar leven. Ze is trots op wat ze al bereikten. Céleste studeert goed, en Merel heeft zich opgewerkt tot salesmanager in vastgoed.