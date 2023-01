Meer dan uur aanschuiven op Antwerpse ring door werken aan viaduct van Merksem, Liefkenshoektunnel tolvrij gemaakt

Er wordt nog steeds gewerkt aan het viaduct van Merksem op de Antwerpse ring. Daar begon zich dinsdagochtend om half zes al een file te vormen in de richting van Nederland, omstreeks 7 uur is het al meer dan een uur file aanschuiven, van voor de Kennedytunnel. De Liefkenshoektunnel is tolvrij gemaakt.

Er wordt al dagenlang gewerkt aan het viaduct van Merksem: dit weekend werden de brugvoegen – die aan dringende herstelling toe waren – in de richting van Gent hersteld, vanaf maandagavond 21 uur zijn de werken in de richting van Nederland gestart. Het verkeer kan er over slechts twee versmalde rijstroken. Dit weekend bleven de wachttijden beperkt tot zowat een kwartier, maar op weekdagen werd opnieuw gevreesd voor zware verkeershinder.

Dat bleek ook: volgens het Vlaams Verkeerscentrum begon er zich dinsdagochtend om half zes al “een file te vormen”, waarna de Liefkenshoektunnel tolvrij werd gemaakt. Om 7 uur stond er al een file die begon ter hoogte van Antwerpen-West, voor de Kennedytunnel dus. “Het is er al een dik uur aanschuiven”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “En we hebben het voor alle duidelijkheid over bijna stilstaand verkeer.”

“Bovendien gebeurde er dinsdagochtend ook een ongeval op de E313 in Wommelgem, waardoor alle verkeer vanuit Limburg en de Kempen daar opgehouden wordt”, aldus Bruyninckx. “Zo gauw de snelweg daar weer vrijgegeven wordt – en dat zal snel gebeuren – zal ook dat grote pakket wagens voorbij die bottleneck raken en mee komen aanschuiven op de ring, en dreigt de file nog groter te worden.”

De hinder dreigt dan ook de hele dag aan te houden. “Daar hadden we ook al wekenlang voor gewaarschuwd”, zegt Bruyninckx. “Het gaat nu eenmaal om noodzakelijke werken.” Het Agentschap Wegen en Verkeer en het Vlaams Verkeerscentrum raden dan ook aan om de werfzone indien mogelijk te vermijden, door om te rijden via de R2 door het havengebied.

De werken zouden ten laatste dinsdagochtend 31 januari om 5 uur afgerond moeten zijn.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen