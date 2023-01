Loes Van den Heuvel gaat meespelen in ‘Familie’: “Geen enkele kijker mag aan Carmen denken”

Loes Van den Heuvel (66), wereldberoemd in Vlaanderen als Carmen uit ‘FC De Kampioenen’, gaat een gastrol spelen in de VTM-soap ‘Familie’. “Maar geen enkele kijker mag aan Carmen denken”, zegt ze zelf in Het Laatste Nieuws.

Van den Heuvel zal de rol spelen van Karin, de nieuwe thuisverpleegster van Alfons, een personage gespeeld door Jaak Van Assche (82). Geen toeval, want de twee kennen elkaar uiteraard vanop de set van ‘FC De Kampioenen’. “Hij kent me door en door, en vond dat deze rol echt iets voor mij was. Ik vermoed zelfs dat hij dit allemaal in gang heeft gestoken, en dat ik deze rol dus aan hem te danken heb”, aldus Van den Heuvel.

Voor deze rol zet ze opnieuw een pruik op. “Dat werkt voor mij stimulerend”, aldus de actrice. “Ik heb geen zin om mezelf te spelen, en wil op deze manier een personage neerzetten dat ver van mij afstaat. Het is de bedoeling dat geen enkele ‘Familie’-kijker aan Carmen uit ‘FC De Kampioenen’ zal moeten denken als ze mij als Karin zien. En dat zal ook zo zijn.”

De eerste opnames met Van den Heuvel vonden begin december al plaats, de kijker zal haar in de loop van het voorjaar voor het eerst aan het werk zien.