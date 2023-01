Manuel betaalde braaf die factuur van 15.000 euro. Of dat dacht hij toch

Manuel Mugica Gonzalez vermoedde niks, toen hij vorige maand 15.000 euro overschreef naar zijn keukenbouwer. Midden in een verbouwing krijg je nu eenmaal veel facturen. En aan deze was ook helemaal niks verdachts te zien. Maar toen kreeg de oud-politieman plots telefoon van de bank. “U bent opgelicht, mijnheer.”

“Het is gewoon beangstigend. Er is echt niks verdachts te zien aan die factuur. Kijk zelf maar. Zonder dat telefoontje van de bank waren we waarschijnlijk ons geld gewoon kwijt.”

Manuel Mugica Gonzalez rekent zichzelf nog bij ‘de gelukkigen’. De 15.000 euro die hij begin januari overschreef naar een valse rekening, bleek twee weken later nog op die rekening te staan toen de fraude werd opgemerkt. Hij is flink geschrokken, maar er is goede hoop dat hij zijn centen terugkrijgt.

Gonzalez is een bekende figuur dankzij zijn vroegere job, als woordvoerder en dus gezicht van de Gentse politie. Maar politieverleden of niet, oplichters zijn zodanig vernuftig geworden dat het voor iedereen opletten is. “Ik wil mensen waarschuwen voor dergelijke praktijken.”

Normale factuur

Wat is er gebeurd? Tijdens de verbouwing van hun woning kregen Gonzalez en zijn gezin een factuur met de post binnen. Daarop stond netjes opgelijst welke werken allemaal waren uitgevoerd, onder de hoofding van de keukenbouwer, een firma uit Aalst. Daaronder een rekeningnummer en de vraag om 15.426 euro over te schrijven. Alles zag er normaal uit.

Op de factuur stond netjes opgelijst wat allemaal was uitgevoerd. Alleen het rekeningnummer was aangepast. — © fvv

“Op 3 januari heb ik betaald. Maar vorige week kreeg ik plots telefoon, met een mededeling van de fraudedienst van Belfius Bank. Ik was waarschijnlijk het slachtoffer van een frauduleuze factuur.”

Gonzalez had de juiste reflex en stapte meteen naar de politie om een klacht in te dienen. “Die is meteen in actie geschoten en heeft de rekening geblokkeerd. Normaal gezien is het geld er de dag erna al afgehaald, maar blijkbaar stond het geld in dit geval nog op die rekening. Ik heb geluk gehad.”

Automatische controle op komst ‘Factuurfraude’ is een bekend fenomeen. Oplichters onderscheppen een factuur en veranderen het rekeningnummer. Het gebeurt vooral met papieren facturen, maar ook met facturen die via e-mail verstuurd worden. De banken werken aan een nieuwe ‘IBAN-naamscontrole’. De bank zal dan bij de invoering van een overschrijving automatisch controleren of het rekeningnummer en de naam van de begunstigde overeenstemmen. Indien niet, zal de bank een waarschuwing uitsturen, waarna de overschrijver de transactie na controle alsnog kan bevestigen. De controle wordt nog op poten gezet en bestaat nog niet.

Onderschept

Via het gerecht hoopt Gonzalez nu zijn geld terug te zien. Maar hij wil anderen die verbouwen ook waarschuwen. “De bank raadt aan om bij papieren facturen altijd te bellen naar wie ze heeft verstuurd, om het nummer te controleren. Dat gaat ver, maar dit zijn blijkbaar courante praktijken.”

Hoe de oplichters te werk zijn gegaan, wordt onderzocht. Gonzalez vermoedt dat de brieven worden onderschept bij de post. “In mijn brievenbus kunnen ze niet. Het kan bijna niet anders of er zijn mensen bij de post die samenwerken met bendes. Ik kan dat niet staven, maar dat oplichters zo ver gaan, is beangstigend. Volgens de bank overkomt het vooral mensen die verbouwen.”

Ondertussen heeft Gonzalez al een deel van zijn keuken. En een nieuwe, juiste factuur. “Ze zijn mij niet vergeten, neen. (lacht) Zodra dat rekeningnummer in je banksysteem zit, is het veilig. Dat herken je dan de volgende keer. Maar bij een eerste betaling is het echt goed opletten.”