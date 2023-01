Zwarte man overleden na verkeerscontrole in Verenigde Staten: vijf agenten ontslagen wegens buitensporig geweld

Andermaal heeft het overlijden van een zwarte man na een politietussenkomst in de Verenigde Staten tot afschuw en verontwaarding geleid. De 29-jarige Tyre Nichols zou minutenlang door politieagenten – ook zwarte mannen – in elkaar geslagen zijn, zo heeft een van de advocaten van de familie maandag meegedeeld op een persconferentie na het bekijken van de beelden van de interventie.

De zus van slachtoffer Tyre Nichols tijdens een betoging op 16 januari, bij een foto van haar broer op zijn ziekenhuisbed. — © AP

Nichols werd begin januari wegens “roekeloos rijgedrag” door de politie aan de kant gezet in Memphis in de Amerikaanse staat Tennessee. Daarbij kwam het tot “confrontaties”. Nichols overleed enkele dagen later in het ziekenhuis.

Maandag kreeg de familie van het slachtoffer de video van de politietussenkomst te zien. “Hij was weerloos. Hij was een menselijke pi­ñata voor de politieagenten”, verklaarde advocaat Anwalt Romanucci. Hij bestempelde het gedrag van de politieagenten als racistisch.

Agenten ontslagen

De politie verklaarde daags na het voorval dat het tot een “confrontatie” was gekomen toen ze de 29-jarige hadden doen stoppen. De man zou daarna te voet op de vlucht geslagen zijn, waarna het opnieuw tot een “confrontatie” kwam.

De verdachte klaagde daarna over kortademigheid en werd naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij overleed aan zijn verwondingen.

De ontslagen agenten. — © via REUTERS

De politie heeft ondertussen vijf agenten die betrokken waren bij het voorval ontslagen, onder meer wegens “buitensporig gebruik van geweld”.

“Vermoord”

“Mijn zoon was een goede jongen”, verklaarde de moeder van het slachtoffer. “Hij wou gewoon naar huis komen. Hij bevond zich op twee minuten van zijn huis toen ze hem lieten stoppen.” Volgens RowVaughn Wells heeft de politie haar zoon “vermoord”.

RowVaugn Wells, de moeder van Tyre Nichols, schreeuwt zijn naam. — © AP

Het is allesbehalve de eerste keer dat een politie-interventie in de Verenigde Staten een dodelijke afloop kent. Het bekendste recente voorbeeld is George Floyd, die in mei 2020 bij een politieactie in Minneapolis om het leven kwam. Het voorval leidde toen tot massaal protest.