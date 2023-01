AUSTRALIAN OPEN. Rolstoeltennisser Joachim Gérard in eerste ronde uitgeschakeld

Rolstoeltennisser Joachim Gérard (ITF-4) heeft zich dinsdag in Melbourne niet voor de kwartfinales van de Australian Open kunnen plaatsen. In de eerste ronde moest het Belgische vierde reekshoofd in 1 uur en 28 minuten met 6-1, 4-6 en 2-6 de duimen leggen voor de Chileen Alexander Cataldo (ITF-16).