Remco Evenepoel glundert na “perfecte” lead-out in bloedheet San Juan: “Dit is revanche voor wat er gisteren gebeurde”

“Het idee was eigenlijk wat we laten zien hebben”, aldus de wereldkampioen. “Met een lange lead-out, aangezien een massasprint altijd nerveus en gevaarlijk is hier. We wilden gewoon uit de problemen blijven. Alles liep perfect, het deed me een beetje denken aan de sprints in de Algarve en Valencia van vorig jaar. Daar kunnen we alleen maar blij mee zijn.”

Evenepoel deed zijn duit in het zakje, met een ellenlange kopbeurt. “De gasten vertrouwden mij met een streep van 3 kilometer tot 800 meter voor de finish. Dat was iets langer dan gepland, maar hoe langer ik kon rijden hoe beter. Dit is ook goed voor mij, voor de grote rondes. Om het gewoel in een peloton onder de knie te krijgen en ook voor mijn ontwikkeling. Dit zijn korte inspanningen en daardoor intensieve trainingen. Toen mijn job erop zat, moesten ze het alleen nog afmaken. Het is altijd makkelijker om de snelste man in je team te hebben, maar dit is een goeie revanche voor wat er gisteren gebeurde. De finale vandaag was veel beter, alles was heel duidelijk aangegeven en veilig. Ze krijgen dus een 10 op 10 deze keer, gisteren was het een nul.”

© Getty Images

Het was wel bloedheet in Argentinië, zo voelde ook de Belgische wereldkampioen. “De benen voelen vrij goed op dit moment. Ik voelde me goed in de finale en kon een mooi verschil maken ten opzichte van de andere treintjes. Alles loopt dus vlot en morgen wacht ons een nieuwe belangrijke etappe, voor Fabio. Vanaf dan gaat het klassement wat beginnen spelen aangezien het heel warm is. Vele jongens zien echt af hier. Dat zag je vandaag al in de finale, niet veel renners hebben nog veel kracht over in de benen. Ik zag op mijn fietscomputer constant boven de 45 graden staan. Dat zal er wel inhakken morgen.”

“Misschien wel mijn snelste lead-out ooit”

“We hebben een sterke ploeg hier”, reageerde Fabio Jakobsen. “Pieter (Serry) en Jan (Hirt) controleerden de koers. En mijn lead-out is misschien wel een van de snelste die ik ook had: Remco, Yves en (Michael) Morkov. Ik ben heel trots op hen. Zonder hen zou ik nooit kunnen winnen.”

In de openingsetappe van zondag had Jakobsen nog de sprint moeten laten schieten na veel hectiek in een risicovolle slotfase. “De finale van gisteren was echt gevaarlijk. Het was niet veilig. Maar ik sprak nadien met de organisatoren. Ze hebben me toen beloofd dat de laatste vijf kilometer vandaag wel veilig zouden zijn. Daarin zijn ze geslaagd. Zo is het leuk om hier in San Juan te koersen. Ik ben blij dat het na gisteren wel is gelukt.”

Net als de rest van het peloton moet Jakobsen in San Juan zomerse temperaturen boven de 35 graden trotseren. “Bij ons in Nederland sneeuwt het momenteel. Ik ben niet op mijn best in de hitte, maar ik kan er wel tegen. Al was het wel heel warm. Maar je moet er mee omgaan. We dronken zo’n anderhalve liter per uur. Drie bidons.”