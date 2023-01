Twee studenten gedood, leerkracht gewond bij schietpartij op school in Iowa

De schietpartij vond maandagmiddag, lokale tijd, plaats. Ongeveer 20 minuten later werden volgens de politie drie potentiële verdachten in hechtenis genomen bij een verkeerscontrole op ongeveer 3 kilometer afstand van de school.

Het zou niet gaan om een schoolshooting, zoals die geregeld gebeuren in de VS en waarbij in het wilde weg leerlingen en leerkrachten worden neergeschoten. Dit was eerder, zegt de politie, een gerichte aanval.

Het gaat om een school voor leerlingen met gedrags- en andere problemen. “Het schoolpersoneel werkt hard om deze risicojongeren via een alternatief onderwijsprogramma te motiveren en dat lukt hen aardig. Het is dan ook een drama wat er nu is gebeurd. Wat ook het motief is, wie ook de daders zijn”, zegt gouverneur van Iowa, Kim Reynolds.

© AP

© AP