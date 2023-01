Koningin Mathilde en kroonprinses Elisabeth gaan in maart samen naar Egypte

“Het bezoek kadert in de historische belangstelling van de koninklijke familie voor het oude Egypte en is een eerbetoon aan koningin Elisabeth, wiens interesse en passie aan de wieg staan van de bloei van de egyptologie in België”, luidt het. Elisabeth was de echtgenote van koning Albert I.

De koningin en de prinses zullen onder meer het graf van Toetanchamon bezoeken. In Caïro zullen ze de opening van een tentoonstelling over koningin Elisabeth en de Belgische egyptologie bijwonen. Ook zullen ze archeologische sites bezichtigen waar Belgische universiteiten actief zijn.