Bingo voor Soudal Quick-Step in de Ronde van San Juan: Remco Evenepoel zet Fabio Jakobsen perfect af voor ritwinst

Fabio Jakobsen heeft de tweede etappe van de Ronde van San Juan op zijn naam geschreven. De sprinter van Soudal Quick-Step was na de langste etappe (201,1 kilometer), een warme dag en knap voorbereidend werk van Remco Evenepoel de snelste in de verwachte massasprint. Sam Benett blijft wel leider in het algemene klassement.

Na de eerste rit was er veel discussie over de gevaarlijke laatste kilometers. Vlak voor de slotkilometer dook er plots een verkeerseiland op waar zelfs mensen stonden. Jakobsen koos de verkeerde kant en kon niet mee sprinten, terwijl lead-out Evenepoel kritiek uitte op de organisatie. Het was dus afwachten hoe de finale in Jáchal eruit zou zien.

De renners kregen een vals plat parcours voorgeschoteld in het warme Argentinië, met temperaturen boven de 30 graden en zowaar een klim van eerst categorie.

Maar ontploffen deed het niet op de Ruta Nacional 150, waar vluchter Thomas Contte als eerste bovenkwam van een groep van tien renners. Daarbij ook de 46-jarige Oscar Sevilla, in een vorig wielerleven nog tweede (2001) en vierde (2002) in de Ronde van Spanje.

De voorsprong van de kopgroep bedroeg echter nooit veel meer dan drie minuten en slonk al snel onder twee minuten door toedoen van het werk van de sprintersploegen zoals Bora-Hansgrohe, Soudal Quick-Step en Movistar.

De kopgroep dunde uiteindelijk uit van tien naar vijf. De overlevers: de Argentijnen Messineo, Tivani en Contte, de Spanjaard Sevilla en de Chileen Rodriguez. In het peloton ging vervolgens sprinter Sam Welsford onderuit, een streep door de rekening van Team DSM.

Het was aftellen naar de massasprint. Van waaiers was spijtig geen sprake in de finale. Ondanks het potentieel in het open Argentijnse landschap, stond de wind niet goed en niet strak genoeg om er eens vol tegenaan te gaan voor een ploeg als Soudal Quick-Step. De Italiaan Manuele Tarozzi probeerde het nog even solo op 8 kilometer, zonder succes.

De sprinttreintjes kwamen vervolgens naar voor op de lange en vooral kaarsrechte wegen richting de finish in Jáchal. Het ging hard tegen hard, met een indrukwekkend duel tussen Soudal Quick-Step en Ineos Grenadiers. Met, jawel, de wereldkampioen in een hoofdrol.

Fabio Jakobsen werd dus perfect naar de laatste kilometer geleid en moest het alleen nog afmaken. Het ging iets minder vlot dan gedacht - de Nederlander moest wat laveren - maar het was prijs voor Evenepoel en co. Jakobsen won voor Fernando Gaviria en Jon Aberasturi.

“Ze hadden me beloofd om de laatste 5 kilometer veilig te maken en dat is gebeurd”, aldus de Nederlander. “Dan is het leuk sprinten. Ik heb misschien wel de beste lead-out ooit met Remco, Yves (Lampaert, red.) en Michael (Morkov, red.). Ze zetten mij perfect af en ik ben blij met de zege. Het was ook echt warm vandaag. Ik heb drie bussen per uur gedronken, denk ik.”

Uitslag:

1. Fabio Jakobsen in in 4:22’23”

2. Fernando Gaviria z.t.

3. Jon Aberasturi

4. Sam Bennett

5. German Tivani

6. Giacomo Nizzolo

7. Lund Andresen

8. Elia Viviani

9. Peter Sagan

10. Niklas Märkl