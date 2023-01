André (78) leeft al vier jaar midden in afvalberg: “Beneden elke menselijke waardigheid”

Het schepencollege van Spiere-Helkijn beslist woensdag welke maatregelen genomen worden in het verhaal van kluizenaar André H. (78). De man streek in 2018 neer aan de oevers van het Spierekanaal en leeft er al de hele tijd in een aftandse caravan, te midden van een grote hoop afval, die hij zelf verzamelde. “We proberen de man al jaren een beter onderkomen te bezorgen maar hij wil niet meewerken”, zegt burgemeester Dirk Walraet (LB). “Gelukkig hebben we vandaag eindelijk zicht op een definitieve oplossing.”

André kwam vier jaar geleden ‘wonen’ aan één van de brugpijlers van de brug naar Warcoing. Verscholen tussen het struikgewas en midden in een grote hoop plastic en ander afval leeft hij er afgezonderd van de rest van de wereld met zijn katten en kippen. “Maar ook met heel wat ratten die worden aangetrokken door het afval. De man doet geen vlieg kwaad, overdag zie je hem eigenlijk niet. Maar zo’n woonst kan niet gezond zijn en is beneden elke menselijke waardigheid”, reageert één van de buren. (Lees verder onder de foto)

André woont al vier jaar in een aftandse caravan aan de oevers van het Spierekanaal. Maandag kreeg hij een deurwaarder op bezoek. — © bdw

André zelf kregen we maandag niet aan het woord. Overdag is de man op zwerftocht in de omgeving, vooral aan de Waalse kant van het kanaal. Hij doorzoekt vuilnisbakken naar eten voor hemzelf en zijn katten. Als je de man overdag wil aantreffen in zijn caravan, heb je geluk nodig.

Onduidelijkheid over eigenaar

Burgemeester Dirk Walraet en het OCMW van Spiere-Helkijn proberen de man al een tijd te helpen aan een betere woonst. “Maar de man wil er niet weg. Ondertussen hebben we zijn pensioendossier in orde gekregen en kreeg hij een referentieadres bij het OCMW. In 2019 werd zijn caravan verzet na een juridische procedure met de eigenaar van de grond waar hij tot dan toe stond. Sindsdien woont hij op een stuk grond waarvan een hele tijd niet duidelijk wie de eigenaar was.”

Deurwaarder langsgeweest

Vandaag gaf De Vlaamse Waterweg per brief toe eigenaar te zijn van het bewuste perceel naast de brugpijler. “Mensen van De Vlaamse Waterweg willen met ons samen zitten om tot een oplossing te komen”, zegt de burgemeester. “Het is een belangrijke ontwikkeling omdat de eigenaar van de grond de man kan verplichten om te vertrekken. Vandaag ging een deurwaarder een plaatsbeschrijving opstellen. Hopelijk kunnen we snel een knoop doorhakken”

Die oplossing zal er komen met of zonder toestemming van de bewoner, eventueel met een burgemeestersbevel. Opmerkelijk is dat André, voormalig schaapsherder, eigenaar is van een ‘vervallen’ woning in het Henegouwse Ath. “In het slechtste geval sturen we de man naar een crisisopvang en laten we het terrein ontruimen via een burgemeestersbevel. Maar misschien vinden we een vreedzamere oplossing.”