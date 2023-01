Vrouw filmt haar man om te bewijzen dat hij met open ogen slaapt: “Ik krijg er altijd de kriebels van”

De Amerikaanse Payton Vidmar slaapt niet altijd even goed, zeker niet als ze ’s nachts een blik op haar man werpt. “Hij slaapt met zijn ogen open”, klinkt het in een video de ze van hem maakte. “Ik krijg er altijd de kriebels van.” De beelden zijn al miljoenen keren bekeken en Payton filmde hem nog een tweede keer omdat sommige kijkers denken dat hij niet echt in dromenland zit. Nochtans slapen wel meer mensen met hun ogen open. Een op twintig lijdt namelijk aan lagophthalmos, waardoor de oogleden ’s nachts niet helemaal sluiten. Mogelijke oorzaken zijn te korte oogleden, aantasting van oogzenuwen of uitpuilende ogen.