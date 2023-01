Elfde slachtoffer van schietpartij in Amerikaanse club overleden

De dodentol na de schietpartij in een nachtclub in het Amerikaanse Monterey Park is opgelopen tot elf. Er liggen nog drie personen in het ziekenhuis: een van hen is er erg aan toe en twee herstellen goed. Dat melden Amerikaanse media.

De 72-jarige Huu Can Tran schoot zaterdagavond in een nachtclub in Monterey Park, bij Los Angeles, op willekeurige mensen en vluchtte. Zo’n twintig minuten later werd even verderop, in Alhambra, door dezelfde verdachte ook geprobeerd een aanval te plegen, maar die werd afgeslagen door omstanders en een wapen werd afgenomen. Daarna stapte hij in zijn wagen uit het leven toen hij door de politie tegengehouden werd. Wat zijn motief was voor het bloedbad, is nog een vraagteken.

In de nachtclub vielen tien dodelijke slachtoffers. Maandag is een elfde persoon overleden, meldt het ziekenhuis. Er liggen nog drie personen in het ziekenhuis. Een van hen is er erg aan toe en twee anderen herstellen goed, laat het ziekenhuis nog weten.