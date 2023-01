Politievakbonden gooien bommetjes tijdens nieuwjaarsreceptie Open Vld

De politievakbonden hebben maandagavond geprotesteerd op de nieuwjaarsreceptie van Open VLD in Brussel. “Ze hebben het loonakkoord niet nageleefd”, vinden de manifestanten.

Aan de Ravensteinstraat aan de Bozar verzamelden maandagavond enkele honderden politieagenten om de Open Vld-leden op te wachten. Die hadden daar hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en het beloofde een avond vol inspirerende gesprekken en lekker eten te worden. Daarbovenop kregen de aanwezigen ook een warm welkom van de aanwezige politievakbonden.

Die voerden er actie voor loonsverhoging en een aanpassing van de eindeloopbaanregeling en gooiden bommetjes naar de Open Vld-leden die aankwamen. “Wij willen dat het loonakkoord nageleefd wordt”, vertelt Karin Geyskens, lokaal afgevaardigde van het Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel (NSPV).

Van Quickenborne

“In eerste instantie komt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld), de gemaakte afspraken over de loonsverhoging niet na. De afspraak was dat wij op 1 januari 70 euro loonopslag zouden krijgen, maar dat is niet gebeurd. Wij staan hier dus zodat de eerdere akkoorden gewoon nageleefd worden.”

De aanwezigen gooiden bommetjes naar de Open Vld-leden die aankwamen. “Het is hier eigenlijk nog te rustig, maar onze collega’s staan aan de andere kant en die willen ook wat wij willen”, doelend op de agenten die de politici moesten binnenloodsen. “We vonden het wel belangrijk om ons te laten horen. We gaan dus niet verder dan het gooien van een paar bommetjes.”