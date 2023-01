Weinig Belgische renners worden zo onderschat als Ludo Peeters (69). Met zijn erelijst zou hij anno 2023 in België alleen voor het kaliber-Wout van Aert moeten buigen. Zelf ziet hij best wel wat gelijkenissen met Tiesj Benoot. “Ik was de man van de assist. Maar als de spits niet goed stond, schoot ik zelf op doel.”