Parlementslid heeft juridische twijfels bij parkeerbeleid aan station Diest: “Waarom duurder voor niet-inwoners?”

Diest

Er blijven vragen over het tariefverschil voor inwoners en niet-inwoners in verband met het betalend parkeren langs de gewestwegen aan het Diestse station. Vlaams parlementslid Johan Danen heeft juridische twijfels over deze ongelijkheid. Volgens Vlaams minister Lydia Peeters heeft Diest een akkoord met AWV over het parkeren zelf, en zijn de tarieven een bevoegdheid van de stad.