‘Temptation’ Megan getuigt in ‘Play café’ over bezoek van fiscus: “Telefoon in beslag genomen en me meegenomen”

Megan Desaever (22) kwam in het oog van de storm terecht toen ze had toegegeven dat ze geen belastingen betaalde. De voormalige ‘Tempation island’-deelneemster werd vrijdag uit haar bed gelicht door de politie en na een huiszoeking meegenomen naar het commissariaat van Brugge. In Play Café op Play4 verteld ze hoe de vork in de steel zit. “Ze hebben mijn telefoon in beslag genomen en me meegenomen naar Brugge”, aldus Megan die getuigt dat de agenten heel vriendelijk waren. “Ik heb daar een verklaring afgelegd en na een paar uurtjes was ik alweer buiten.”