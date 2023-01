De Hasseltse Tina Lucas overleefde de kampen en getuigt postuum in een nieuwe podcast: “Je bestaat niet meer maar wordt een nummer. Geslagen, vernederd, uitgehongerd.” — © rr

“We waren met zeventien vrouwen die ter dood veroordeeld waren. Het is moeilijk om erover te praten, maar we doen het. Om te ontkrachten dat de concentratiekampen niet bestaan hebben”, getuigt de Hasseltse verzetsstrijdster Tina Lucas postuum in een nieuwe podcast van ‘Mysterieus België’.