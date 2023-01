Foto’s van Michael Schumacher werden voor 1 miljoen pond te koop aangeboden

Een vriend van de familie Schumacher heeft in het geniep foto’s van Michael Schumacher genomen nadat de zevenvoudig wereldkampioen een ski-ongeluk had en verzorgd werd door een team aan artsen. De zogenaamde ‘familievriend’ zou vervolgens geprobeerd hebben om de foto’s voor zo’n 1 miljoen Britse pond te verkopen.

In 2013 maakte Michael Schumacher in het Franse Méribel een dramatische val tijdens het skiën. Schumacher droeg gelukkig een helm maar desondanks zweefde de zevenvoudige wereldkampioen dagenlang tussen leven en dood. Na het ontwaken uit zijn coma is Schumacher al jarenlang bezig met revalideren.

Sindsdien probeert de familie de gezondheidstoestand van Michael Schumacher zo goed mogelijk af te schermen. Zes jaar geleden lekten er echter bijna foto's uit van Michael Schumacher. Een ‘vriend van de familie’ zou immers stiekem foto’s hebben genomen terwijl Michael Schumacher bij hem thuis in Zwitserland in bed lag.

Volgens ‘Express’ zou de bewuste ‘vriend’ de foto’s aan verschillende fotoagentschappen en media in Europa aangeboden hebben en dat voor zo’n 1 miljoen Britse pond. De Duitse aanklagers bevestigden volgens ‘Express’ dat er “een inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer” had plaatsgevonden.

Opmerkelijk is inderdaad dat er in de negen jaar sinds het skiongeluk nooit foto's van Michael Schumacher zijn uitgelekt en gepubliceerd. De exacte oorzaak waarom de foto’s in 2016 niet gepubliceerd werden is niet gekend maar ongetwijfeld hangen er ernstige juridische risico’s aan vast.

De familie Schumacher schermt om de haverklap met het recht op privacy en dreigt ook regelmatig met rechtszaken. Dat lijkt tot dusver een voldoende groot afschrikkend effect te hebben om de medische toestand van Schumacher zo goed als volledig privé te houden.

(F1journaal.be)