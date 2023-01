Brussel

Eind vorige legislatuur is er een wet aangenomen die de terugbetaling van een behandeling bij een kinesist die wel of niet geconventioneerd is, gelijkschakelt. “Maar minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil die wet niet uitvoeren”, zegt Kamerlid Frieda Gijbels (N-VA) die het deze dinsdag via een nieuw voorstel nog eens probeert.