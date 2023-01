Lummen

Maandag is rond 17 uur een hevige brand uitgebroken in een afgelegen loods achter garage Schepers in de Schalbroekstraat in Lummen. Dat veroorzaakte een enorme zwarte rookpluim. “Drie oldtimers, allemaal pure nostalgie voor mij, zijn volledig uitgebrand”, zegt garagist François Schepers.