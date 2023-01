“Met de komst van de trajectcontrole, verdwijnen ook de tijdelijke verkeersremmers in de Overdemerstraat en kan het verkeer er weer vlotter verlopen”, zegt schepen Marc Scheprs. — © Serge Minten

Hasselt

Vanaf maart treedt de trajectcontrole in Kuringen-Centrum in werking. De ANPR-camera’s staan er al een tijdje, maar zowel de ijking als het proefdraaien van de software namen flink wat tijd in beslag.