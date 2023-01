Axel Merckx ziet zwemdochter Axana schitteren tijdens laatste thuiswedstrijd : “Nooit gedacht aan opgeven”

De kleindochter van wielericoon Eddy Merckx wil het maken als zwemster. “Ik droom al van de Olympische Spelen sinds ik klein was. Ik wil alles doen om er te raken, waarom anders zou ik het doen?”, zei Axana Merckx in 2021 nog aan Le Soir. Ze verliet twee jaar eerder Canada, waar ze opgroeide, voor de universiteit van Arizona in het Amerikaanse Tucson. Daar werkt ze onder de vleugels van de vermaarde Amerikaanse coach Augie Busch.

Aan de samenwerking komt binnenkort echter een einde: de straks 22-jarige Merckx is bezig aan haar laatste seizoen bij de Wildcats. Afgelopen weekend zwom ze op ‘seniorday’ (senior is de Amerikaanse sportterm voor laatstejaars) een laatste keer voor eigen publiek. Daarbij pakte ze een tweede plek op de 200 meter rugslag, nog eens zilver op de 200 meter wisselslag en een derde plaats op de 100 meter rugslag.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Blij dat ik je aan het werk heb kunnen zien tijdens je laatste wedstrijd. Trotse papa”, aldus Axel Merckx op zijn Instagram-pagina. “We zijn erg trots op haar en op wat ze doet”, zei hij eerder al eens in een interview. “Langs beide kanten van de familie proberen we haar aan te moedigen en haar te steunen in moeilijke tijden. Het is echter niet altijd gemakkelijk is geweest, zeker de afgelopen twee jaar met alle beperkingen er zijn geweest.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het is afwachten wat Axana Merckx gaat doen met haar zwemcarrière. “Op dit moment focus ik me op het afronden van het lopende seizoen. Daarna zien we wel”, zegt ze in een korte reactie. “Ik ga sowieso eerst terug naar school om mijn ‘masters degree in public administration’ te behalen.”

In een video van het zwemteam van Arizona (na de coach) blikte ze terug op een leuke tijd.

“Mijn favoriete herinnering als een Wildcat is er eentje van mijn eerste jaar, in het duel met UCLA. Ik zwom toen mijn beste tijd van het seizoen. Wanneer ik kijk hoe enthousiast mijn ploegmaats waren, minstens even enthousiast als ikzelf, dat is het beste gevoel ter wereld”, aldus Merckx.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Mentaal zwaar

Merckx - die tijdens haar periode in Arizona een opvallende tattoo op haar borst liet zetten - was in juni nog eens in ons land. Toen sprak ze over hoe de coronapandemie een zware impact had op haar. De beste tijden van Merckx dateren ook van voor 2020.

“Ik heb het de afgelopen jaren mentaal moeilijk gehad”, zei ze aan La Dernière Heure. “Daardoor heb ik ook niet veel grote wedstrijden meer gezwommen. Het was wennen aan een nieuwe realiteit, maar ik heb nooit aan opgeven gedacht. Dat heb ik geleerd van mijn papa en opa. Ik ben ook een doorzetter, dat zit in mijn karakter. Uiteindelijk heeft die periode op de universiteit mij een ervaring gegeven die ik nooit nog zal vergeten. De Olympische Spelen? Ja, ik zat toen (in 2019, red.) in een goeie periode maar toen kwam dus corona. Als ik toen had kunnen doortrainen, was ik dicht bij de minima geraakt om mee te kunnen doen aan de 4x100m wisselslag. Dat niet kunnen doen, was een enorme teleurstelling.”

Merckx koestert de droom om zich te plaatsen voor Parijs 2024. “Als het dit jaar goed gaat, hebben we nog een jaar om dit doel na te streven. Het is alvast de bedoeling om me te plaatsen voor de grote toernooien met het Belgische team, daarvoor werk ik elke dag.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen