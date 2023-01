Nieuwjaarsreceptie Open Vld in teken van jobs en vooruitgangsoptimisme: “Opstaan en gaan werken, iedereen die dat kan”

De Open Vld wil het komende jaar meer mensen aan de slag krijgen. Zoveel is duidelijk na de nieuwjaarsreceptie van de partij maandagavond. “Op een bepaald moment moet het duidelijk zijn: het is ‘s morgens opstaan en gaan werken, voor iedereen die dat kan.”

Terwijl de voorbije drie jaar noodgedwongen in het teken stonden van het beschermen van de koopkracht, verandert de partij van de premier voor 2023 het geweer van schouder. Dat bleek al tijdens een interview met De Croo in De Tijd midden januari, waarin hij de focus legde op “de concurrentiekracht”, in plaats van de koopkracht die de afgelopen crisisjaren centraal stond.

Die boodschap zette hij maandagavond nog eens kracht bij in de Brusselse Bozar, waar de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de partij plaatsvond. De sociale zekerheid heeft de afgelopen twee jaar haar nut bewezen als schokdemper, maar om haar te beschermen moeten méér mensen aan de slag, was de boodschap. “We moeten kansen geven en mensen sterker maken, maar ze moeten ook zélf knokken en werken. Op een bepaald moment moet het duidelijk zijn: het is ‘s morgens opstaan en gaan werken, voor iedereen die dat kan”, aldus De Croo. Partijvoorzitter Egbert Lachaert spoorde de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB - die “meer kan doen dan wat ze vandaag doet” - aan om daar werk van te maken

Uitkeringen

Daar komt nog bij dat het verschil tussen werken en niet werken voor de liberalen gerust wat groter mag. Lachaert had het in dat opzicht onder meer over de hervorming van het sociaal energietarief, “zodat we ook mensen die wel werken kunnen ondersteunen”. “We zullen nooit aanvaarden dat mensen die niet gaan werken op het einde van de maand meer overhouden dan iemand die zich elke dag uit de nood werkt”, verwoorde De Croo het.

Ook de nadruk op optimisme en samenwerking viel op. Uithalen of subtiele sneren met naam en toenaam vielen er maandagavond in tegenstelling tot op de nieuwjaarsrecepties van sommige andere partijen niet te noteren. “Tussen ons: ik heb echt mijn buik vol van al het politieke geklaag, van het negativisme en de afbraakretoriek”, liet de premier zich ontvallen. “Met al dat geruzie en negativisme koopt de Vlaming ‘juist niks’“.