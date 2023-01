Terugkeer naar Italië lonkt voor Radja Nainggolan: Serie B-club is concrete optie

De transfervrije middenvelder onderhield in Antwerpen – in Park Groot Schijn – op individuele basis zijn conditie. Nainggolan wilde zich na zijn vertrek bij RAFC niet meteen in een nieuw avontuur storten en keek de kat liever nog even uit de boom. Een paar Belgische ploegen toonden interesse, maar dat zei ‘Il Ninja’ weinig.

De lokroep van ex-club Cagliari is er altijd, maar Nainggolan kan zijn carrière verderzetten bij SPAL. De club uit Ferrara wordt getraind door Daniele De Rossi, de potige Italiaan met wie onze landgenoot de Italiaanse velden onveilig maakte bij AS Roma. Nainggolan zou graag samenwerken met De Rossi en dus ook openstaan voor een stap richting de nummer 14 uit de Serie B.