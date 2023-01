Jan Breydel en Pieter De Coninck. In de geschiedenisles over de Guldensporenslag werden ze telkens in één adem genoemd. Maar geen woord over de eerste in ‘Het Verhaal van Vlaanderen’. Historici ontkennen het belang van Breydel. “Jaloezie en onwetendheid”, zegt nazaat Michel Breydel.