Niels Vandeputte in de wolken met WK-selectie: “Echt heel vet dat ik erbij mag zijn”

Gistermiddag maakte bondscoach Sven Vanthourenhout zijn selectie bekend voor het WK in Hoogerheide (3-5 februari). Verrassingen waren er misschien niet, maar voor sommige renners was het toch een leuke bevestiging van hun goede seizoen. “Ben ik erbij? Dat is echt keigoed nieuws”, klonk het bij eerstejaars eliterenner Niels Vandeputte (22) uit Brecht toen we hem het nieuws brachten.