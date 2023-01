Kleuter (3) leert zichzelf lezen en mag aansluiten bij Mensa: “We beseften niet hoe slim hij was”

Een jongen van amper drie jaar oud die zichzelf had leren lezen, is het jongste lid geworden van de Britse afdeling van Mensa, de vereniging voor hoogbegaafde mensen.

De 3-jarige Teddy Hobbs uit Portishead, in het zuidoosten van Engeland, kan lezen en tot honderd tellen in zes verschillende talen (Engels, Welsh, Frans, Spaans, Duits en Chinees-Mandarijn). Uit een intelligentietest bleek vorig jaar dat de jongen een IQ van 139 heeft, waarna hij als jongste lid ooit werd toegelaten tot Mensa.

Zijn ouders Beth en Will hadden naar eigen zeggen geen idee hoe slim hun zoon was, en lieten hem enkel “per ongeluk” testen omdat hij in september vorig jaar voor het eerst naar school moest. “Toen we hoorden dat hij bij Mensa mocht aansluiten, waren we verbaasd. We wisten dat hij dingen kon die zijn leeftijdsgenootjes nog niet konden, maar we beseften niet hoe slim hij was.”

Teddy werd geboren via IVF. “Mijn man en ik lachen geregeld dat de dokter iets verkeerd gedaan moet hebben om hem zo te maken”, aldus zijn moeder. Al komt de gave van de jongen ook met uitdagingen. “Hij toont weinig interesse in spelletjes of televisie. Hij leerde uit eigen beweging Mandarijn, en hij kan al Harry Potter-boeken lezen. En je kan hem niets wijsmaken, hij luistert naar alles. En hij herinnert zich nog wat je met Kerstmis gezegd hebt.”