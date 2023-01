Riemst/Visé/Maastricht

Milieuproblemen stoppen niet aan een grens. En dus is Riemst ongerust over twee initiatieven bij de buren: in Lixhe wordt een vergunning gevraagd voor een ‘consolidatiecentrum voor minerale afvalstoffen’. Daar vlakbij, maar in Nederland, is dan weer onduidelijk wat de nieuwe eigenaar van de ENCI-groeve van plan is met de mee overgenomen stikstofrechten.