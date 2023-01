‘Temptation’ Megan komt terug op heisa rond belastingen: “Reizen, lingerie kopen, personal training… Ik maak gewoon heel veel onkosten”

In de Nederlandse Youtube-talkshow Allures is Megan Desaever, bekend van Temptation Island, nog even teruggekomen op haar bekentenis dat ze geen belastingen betaalt. In een telefoongesprek met de presentator beweerde ze nu wel degelijk belastingen te betalen. Megan wees daarbij op het feit dat er automatisch BTW van haar inkomsten wordt afgetrokken en ze verder gewoon “heel veel kosten” maakt.

Megan, die in 2018 met haar toenmalige vriend Kevin deelnam aan Temptation Island, kwam vorige week in opspraak nadat ze in een talkshow van het Nederlandse social mediakanaal Rumag aangaf geen belastingen te betalen op haar Only Fans-inkomsten. Een bekentenis die haar duur kwam te staan, want vorige vrijdag werd ze uit haar bed gelicht door enkele belastingcontroleurs.

In een nieuwe aflevering van Allures wilden ze Megan de kans geven om haar ongelukkige uitspraken van vorige week te counteren. De presentator belde haar op om te horen wat ze van alle heisa vond.

“Het is echt ontploft sinds vorige week”, opent de presentator het gesprek. Megan lacht: “Daarom had ik nog gezegd om dat fragment eruit te knippen.”

Overdreven

Ze noemt de situatie “overdreven”. “Ik snap de reactie van sommige mensen, maar ze zien het erger in dan dat het eigenlijk is. BTW wordt bijvoorbeeld automatisch afgetrokken op Only Fans. En op hetgeen ik verder nog overhoud maak ik gewoon heel veel onkosten. Ik reis bijvoorbeeld heel vaak, ik moet constant nieuwe lingerie kopen, ik krijg personal training… Dus ik hou amper belastingen over.”

“Ik denk dat iedereen op de wereld zijn best doet om zo weinig mogelijk belastingen te betalen”, aldus Megan. Waarna ze haar uitspraken van vorige week plots tegenspreekt: “Op hetgeen overblijft betaal ik wel degelijk belastingen.”

Al hoopt ze dat niet lang meer te moeten doen, want zoals eerder aangegeven is Megan van plan om naar het belastingvrije Dubai te verhuizen. “Ik wil zo snel mogelijk weg uit België zodat ze mij niet meer kunnen lastigvallen. Dit staat al drie jaar op mijn planning en nu ben ik er helemaal klaar voor. Volgende week ga ik naar daar om een appartementje te zoeken.”

Bekijk het telefoongesprek met Megan (18:05 - 21:50):