Tine Deckers wordt bondscoach Belgische triatleten: “Ik wil mijn ervaring ten dienste stellen”

Ex-triatlete Tine Deckers wordt de nieuwe bondscoach van de Belgische triatleten. Dat maakte de federatie maandag bekend. De 44-jarige Vlaams-Brabantse, die in 2020 een punt achter haar carrière zette, is de opvolger van Nick Baelus. Die zette na de Olympische Spelen in Tokio een stap opzij.

De ervaring van Deckers, vijf keer winnaar van de Ironman in Nice, moet de Belgen in 2024 aan olympisch eremetaal helpen. In 2021 greep Marten van Riel daar in Tokio met een vierde plaats net naast. Bij de vrouwen was Valerie Barthlemy met een tiende plaats beste Belgische. In de gemengde aflossing werden de Belgian Hammers (Van Riel, Barthelemy, Jelle Geens en Claire Michel) vijfde.

“Na een lange carrière als professioneel triatlete en met haar kennis van de topsport heeft Tine Deckers alle kwaliteiten om de beste Belgische triatleten te begeleiden op weg naar Parijs 2024”, klinkt het op de website van de federatie. “Ze zal vooral een ondersteunende rol spelen voor de atleten, zowel op logistiek als op menselijk vlak, en zal optreden als tussenpersoon tussen de atleten, trainers, stafleden en organisatoren.”

“Ik zal mijn functie uitoefenen met dezelfde motivatie en gedrevenheid als die tijdens mijn actieve carrière als atlete”, zegt Deckers. “Ik wil mijn ervaring ten dienste stellen van alle Belgische olympische triatleten, zodat zij zich optimaal kunnen focussen op hun sportieve prestaties.”